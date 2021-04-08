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Несколько человек пострадали при стрельбе в Техасе
Фото: twitter.com/haleyhughey

Несколько человек пострадали при стрельбе в Техасе

Юлия Курганова

Происшествия

Стрельба произошла в четверг, 8 апреля, в городе Брайан в штате Техас, несколько человек пострадали. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию и источники.

По информации телеканала, состояние нескольких пострадавших критическое, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии. По словам главы полиции города, в результате инцидента два человека погибли и восемь пострадали.

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