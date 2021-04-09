Один человек погиб, шесть ранены при стрельбе в Техасе

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Один человек погиб, еще как минимум четырех доставили в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы, которая произошла в четверг, 8 апреля, в городе Брайан в штате Техас. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на местную полицию.

Стрелявшего до сих пор не задержали. По данным телеканала, подозреваемый — вероятно, сотрудник предприятия по производству мебели, где произошла стрельба.

Ранее городская полиция в Twitter уточнила, что всех раненых госпитализировали.

— Подозреваемый остается на свободе. Следствие все еще в процессе, — передали в правоохранительных органах.

The Bryan Police Department and local first responders responded to a shooting at 350 Stone City Dr. Officers on scene found several victims. All victims were transported to local hospitals. The suspect is still at large. This is still an active investigation. — Bryan Police Department (@BryanPolice) April 8, 2021

Ранее СМИ сообщали о шести пострадавших.

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