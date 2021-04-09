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Один человек погиб, шесть ранены при стрельбе в Техасе
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Один человек погиб, шесть ранены при стрельбе в Техасе

Юлия Курганова

Происшествия

Один человек погиб, еще как минимум четырех доставили в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы, которая произошла в четверг, 8 апреля, в городе Брайан в штате Техас. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на местную полицию.

Стрелявшего до сих пор не задержали. По данным телеканала, подозреваемый — вероятно, сотрудник предприятия по производству мебели, где произошла стрельба.

Ранее городская полиция в Twitter уточнила, что всех раненых госпитализировали.

— Подозреваемый остается на свободе. Следствие все еще в процессе, — передали в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщали о шести пострадавших.

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