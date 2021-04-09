Москвичи смогут передать фотопленки из семейных архивов на вечное хранение

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За два года в столичный Главархив передали почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны. С мая 2021 года на вечное хранение можно будет передать фотографии и фотопленки из семейных архивов. Об этом в пятницу, 9 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подвиг народа в Великой Отечественной войне невозможно отразить только через официальные документы. Намного лучше передают личную историю героев войны фотографии и письма.

— Именно личные истории, фотографии, письма могут рассказать, какими усилиями и жертвами советские люди шли к победе. Поэтому два года назад мы запустили акцию «Москва — с заботой об истории», благодаря которой каждый житель столицы, а также других регионов России может сдать на вечное хранение в Главархив предметы и документы военного времени, — приводятся слова Анастасии Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра добавила, что все реликвии, переданные Главархиву, бережно хранятся. С мая 2021 года проект расширяется: будут приниматься фотопленки из семейных архивов жителей столицы (с советского времени и до 2000-х годов).

Фото: mos.ru

Акция «Москва — с заботой об истории» была запущена в 2019 году в преддверии 9 Мая. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы» с паспортом и материалами, которые будут переданы на хранение. Все полученные реликвии будут бережно упакованы в специальные транспортировочные пакеты, а затем направлены в Главархив для хранения. Кроме того, при необходимости материалы будут отреставрированы.

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