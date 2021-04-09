Шаляпин объяснил, почему Пугачева не взяла его на проект «Фабрика звезд — 5»

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин объяснил, почему артистка Алла Пугачева не взяла его на проект «Фабрика звезд — 5». Он подчеркнул, что изначально руководителем проекта должен был быть продюсер Виктор Дробыш, но в последний момент его стала курировать Алла Пугачева.

— Видимо, ее устроил гонорар, все в это упирается. Естественно, она меня не взяла. Я думаю, ее смутила моя фамилия. Она подошла и сказала: «Не хочу заниматься лизоблюдством». Я думаю, это определенно творческая ревность не ко мне, а к Федору Ивановичу Шаляпину. Я бы напомнил лишний раз, что есть на Руси фигуры более знаковые в плане культуры и культурного наследия, — считает артист.

Он подчеркнул, что эстрада всегда будет на втором плане после народной песни и оперного искусства.

Шаляпин признал, что не был любимчиком на проекте, но был экстравертом, веселил людей. И его оставляли.

Видео опубликовано на YouTube.

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