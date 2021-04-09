Задержан адвокат экс-полковника МВД Захарченко по подозрению в посредничестве во взяточничестве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Задержан адвокат Александр Горбатенко, который являлся одним из защитников экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». По версии следствия, в период с июля по август 2018 года Горбатенко помогал своему знакомому дать взятку сотрудникам УМВД России по городу Химки. Сообщается, что в указанный период обвиняемый передал взятку в размере 500 тысяч рублей.

В настоящий момент Горбатенко задержан. Правоохранители устанавливают всех причастных к вышеописанному делу.

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с Виктором Емильяновым, который также представляет интересы экс-полковника-миллиардера. По словам Емильянова, он не мог дозвониться до Горбатенко в течение двух дней и узнал о его задержании лишь перед заседанием суда (по делу экс-полковника Захарченко — прим. «ВМ»). Адвокат также заявил, что не понимает в рамках какого эпизода был задержан его коллега и как такое могло произойти. По словам Емильянова, он с коллегами еще не предпринял никаких действий по защите интересов Горбатенко, так как на данный момент неизвестно, какие обвинения ему будут предъявлены.

Ранее в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» экс-полковник рассказал о том, как он живет последние несколько месяцев, о чем мечтает и чего ему особенно не хватает в СИЗО.

СПРАВКА «ВМ»

10 июня 2019 года Пресненский суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 12,5 года колонии строгого режима со штрафом 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также получение взятки в виде дисконтной карты сети ресторанов. По версии следствия, используя карту, борец с коррупцией мог сэкономить около трех миллионов рублей. В тот же день его оправдали по эпизоду с получением взятки в размере 800 тысяч долларов, однако правом на реабилитацию Дмитрий Захарченко пока не воспользовался.

Процесс задержания и ареста Захарченко в сентябре 2016 года получил широкий резонанс из-за количества наличных денег, которые следователи нашли при обысках в квартире у его родственников и близких, в том числе гражданской супруги, — 140 миллионов долларов, 2,2 миллиона евро и 374 миллиона рублей. В 2017 году суд обратил имущество экс-полковника и его окружения в доход государства.

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