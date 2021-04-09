Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Фото: royal.uk

Российское посольство в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства в пятницу, 9 апреля.

— Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром, — говорится в опубликованном твите.

Ранее стало известно о том, что принц умер в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

Читайте также: Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз