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Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Фото: royal.uk

Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Иван Юминов

В мире

Российское посольство в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства в пятницу, 9 апреля.

— Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром, — говорится в опубликованном твите.

Ранее стало известно о том, что принц умер в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

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