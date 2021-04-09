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Более десяти человек задержали в Кисловодске по делу о подготовке теракта
Фото: СК РФ

Более десяти человек задержали в Кисловодске по делу о подготовке теракта

Иван Юминов

Происшествия

Задержаны 14 человек, которые входили в радикальную ячейку, по делу о пресеченном теракте в Кисловодске. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в начале недели ФСБ объявила о пресечении теракта в городе: сотрудники ведомства задержали исламиста, который хотел устроить взрыв в местном отделении полиции. Также задержаны три человека, которые отправляли деньги боевикам в Сирии. Они, по данным ФСБ, входили в ячейку запрещенной организации «Исламское государство»*.

Участникам дела вменяют статьи об организации и участии в экстремистской организации, подготовке к теракту, изготовлении и хранении бомб. Ячейка была сформирована не позднее 2017 года. По словам Петренко, на собраниях участники, в частности, вели беседы на религиозные темы и вербовали новых людей. При обысках у них изъяли оружие, компоненты бомб и запрещенную литературу.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Крыму.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: Готовившего теракт исламиста задержали в Кисловодске

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