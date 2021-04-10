Аналитики назвали процент россиян, которые не работают по специальности

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Более трети россиян (38 процентов), которые получили высшее образование, не работают по специальности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

По данным экспертов, среди россиян до 24 лет с дипломом вуза доля тех, кто не стал осваивать выбранную специальность, составляет 54 процента.

Опрос показал, что среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц эта доля составляет 51 процент. Среди сограждан, которые зарабатывают свыше 80 тысяч рублей ежемесячно, — вдвое меньше.

В исследовании значится, что каждый пятый россиянин с высшим образованием работает по смежной специальности, а по профилю трудятся 40 процентов респондентов.

Опрос провели с 19 марта по 4 апреля. В нем поучаствовали 3,5 тысячи человек, которые имеют высшее образование и опыт работы, сообщает Интерфакс.

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