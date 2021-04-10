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Аналитики назвали процент россиян, которые не работают по специальности
Фото: pixabay.com

Аналитики назвали процент россиян, которые не работают по специальности

Виктория Родимкина

Рынок труда

Более трети россиян (38 процентов), которые получили высшее образование, не работают по специальности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

По данным экспертов, среди россиян до 24 лет с дипломом вуза доля тех, кто не стал осваивать выбранную специальность, составляет 54 процента.

Опрос показал, что среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц эта доля составляет 51 процент. Среди сограждан, которые зарабатывают свыше 80 тысяч рублей ежемесячно, — вдвое меньше.

В исследовании значится, что каждый пятый россиянин с высшим образованием работает по смежной специальности, а по профилю трудятся 40 процентов респондентов.

Опрос провели с 19 марта по 4 апреля. В нем поучаствовали 3,5 тысячи человек, которые имеют высшее образование и опыт работы, сообщает Интерфакс.

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РаботаопросВысшее образование
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