Песков рассказал, что Путин пока не получил вторую дозу вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин еще не сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в субботу, 10 апреля.
— Пока не сделал, — сообщил представитель Кремля.
Напомним, Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. Процедуру, ровно как и название препарата, публичными делать не стали, отмечает ТАСС. Ранее Александр Гинцбург допустил, что действие «Спутника V» будет пожизненным.
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