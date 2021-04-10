Песков рассказал, что Путин пока не получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин еще не сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в субботу, 10 апреля.

— Пока не сделал, — сообщил представитель Кремля.

Напомним, Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. Процедуру, ровно как и название препарата, публичными делать не стали, отмечает ТАСС. Ранее Александр Гинцбург допустил, что действие «Спутника V» будет пожизненным.

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