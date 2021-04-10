Юрист рассказал, сможет ли дочь летчика Чкалова вернуть похищенные 23 миллиона рублей

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У дочери известного советского летчика Валерия Чкалова Ольги, которая перевела мошенникам 23 миллиона рублей, есть шанс вернуть свои деньги. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал профессор кафедры криминалистики МГУ Лев Бертовский.

— Для этого правоохранительные органы должны провести большую техническую работу. Этим занимается бюро специальных технических мероприятий МВД России. Они с учетом своих возможностей должны отследить транзакции, выяснить приобретателей денег, установить и задержать преступников, а затем передать деньги, — объяснил специалист.

Но насколько высок шанс возвращения средств, эксперт сказать затрудняется. Здесь все «зависит от множества факторов». Тем более люди фактически отдают деньги злоумышленникам добровольно. Но если брать усредненную ситуацию, то чем раньше человек обратится в полицию — тем вероятность успешного завершения расследования будет выше, считает профессор.

— Потому что потом переводится сначала на один счет, потом на другой, где-то обналичивается. Цепочка транзакций становится длиннее и непонятнее, — добавил Бертовский.

Как сообщили в Следственном комитете России, предположительно, дочери советского пилота позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что все ее персональные данные находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести средства на безопасный счет. Женщина послушала злоумышленника и перевела деньги.

Корреспондент «Вечерней Москвы» позвонил Ольге Чкаловой для уточнения подробностей, но данную ситуацию она комментировать отказалась.

По факту случившегося проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Справка «ВМ»

Валерий Чкалов — известный советский летчик-испытатель, один из первых Героев Советского Союза. Он прославился тем, что самолет под его командованием в 1936 году совершил беспосадочной перелет из Москвы в США через Северный полюс. В дальнейшем он принимал участие в тестировании новейшей техники того времени и во время одного из таких полетов 15 декабря 1938 года погиб.

Ольга Валерьевна является младшей дочерью прославленного пилота и родилась через семь месяцев после его смерти. Она окончила Московский энергетический институт и является кандидатом наук.

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