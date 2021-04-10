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Эрдоган: Сотрудничество Турции и Украины не направлено против других стран
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган: Сотрудничество Турции и Украины не направлено против других стран

Иван Юминов

В мире

Сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран. Об этом заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 10 апреля.

— Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны двух стран — прим. «ВМ»), — рассказал он.

При этом, по словам Эрдогана, их сотрудничество не является инициативой против других стран, приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что МИД Турции вызвал посла Италии из-за слов премьер-министра об Эрдогане.

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