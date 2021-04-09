МИД Турции вызвал посла Италии из-за слов премьер-министра об Эрдогане
Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Италии в стране Массимо Гайани. Это связано с тем, что ранее премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал турецкого лидера Тайипа Эрдогана после ситуации с отсутствием стула для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.
Драги назвал Эрдогана диктатором.
— Мы решительно осуждаем неприемлемые популистские высказывания назначенного премьер-министра Италии Драги и его уродливые и безудержные комментарии в адрес нашего избранного президента, — написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 8, 2021
В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель. На опубликованном видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйен смогла присесть на стоящий в помещении диван. Эрдоган отметил, что данный инцидент мог случиться из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.
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