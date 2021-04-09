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МИД Турции вызвал посла Италии из-за слов премьер-министра об Эрдогане
Фото: freeimages.com/

МИД Турции вызвал посла Италии из-за слов премьер-министра об Эрдогане

Юлия Курганова

Внешняя политика

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Италии в стране Массимо Гайани. Это связано с тем, что ранее премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал турецкого лидера Тайипа Эрдогана после ситуации с отсутствием стула для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

Драги назвал Эрдогана диктатором.

— Мы решительно осуждаем неприемлемые популистские высказывания назначенного премьер-министра Италии Драги и его уродливые и безудержные комментарии в адрес нашего избранного президента, — написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель. На опубликованном видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйен смогла присесть на стоящий в помещении диван. Эрдоган отметил, что данный инцидент мог случиться из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.

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