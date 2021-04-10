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Эрдоган поддержал Минские соглашения для урегулирования кризиса в Донбассе
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган поддержал Минские соглашения для урегулирования кризиса в Донбассе

Иван Юминов

В мире

Соблюдение Минских соглашений позволит снизить напряженность на востоке Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 10 апреля.

— Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс, — рассказал он по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

Главной целью его страны является сохранение «Черного моря как моря мира, покоя и стабильности», приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Грузия вернет своего посла на Украину из-за обстановки в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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