Грузия вернет своего посла на Украину из-за обстановки в Донбассе

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Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернется в Киев. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД страны Давид Залкалиани в субботу, 10 апреля.

— Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте, — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

В конце недели президент страны Саломе Зурабишвили обратилась к правительству с просьбой вернуть посла на Украину, чтобы показать солидарность из-за ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что главы Германии, Франции и Украины могут встретиться в течение недели.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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