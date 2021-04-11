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Астрологи перечислили самых верных и заботливых мужчин по знаку зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи перечислили самых верных и заботливых мужчин по знаку зодиака

Анастасия Волоснова

Общество

Некоторые мужчины готовы провести свою жизнь с одной-единственной и неповторимой женщиной. Они ценят своих возлюбленных и даже не думают об изменах. Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака станут верными и заботливыми мужьями.

Своенравные Овны чутко относятся к близким людям и эмоционально реагируют на свои и чужие проблемы. Представители данного знака зодиака предпочитают строить отношения с сильными женщинами, так как другие не смогут совладать с их характером. Овен никогда не даст в обиду свою возлюбленную, а ее желание для него — закон.

Влюбчивые Близнецы точно знают, какая женщина сможет стать их спутницей по жизни. Встретив идеального партнера, обходительные и учтивые Близнецы сразу готовы вступать в брак. Представители данного знака зодиака будут поддерживать свою женщину и в беде, и в счастье.

Безотказные Раки хотят провести свою жизнь с надежной возлюбленной, а не тратить время на пустые интрижки. Представители данного знака зодиака хотят вместе строить домашний уют, растить детей и не станут жить в свободных отношениях.

Неконфликтные Весы выбирают спутницу по внешнему виду. Для таких мужчин важна изюминка в женщине, так как они ходят видеть в ней музу, рядом с которой пробудут всю свою жизнь.

Скорпионы готовы носить на руках свою возлюбленную. Женщина, которая совладает со сложным характером Скорпиона, получит от него любовь и заботу на долгие годы, пишет Пятый канал.

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