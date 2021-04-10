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Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, которым повезет с деньгами в апреле
Фото: Pixabay/herwigclaeys0

Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, которым повезет с деньгами в апреле

Виктория Родимкина

Общество

Таролог и парапсихолог Саона рассказала, представителей каких знаков зодиака ждет материальное благополучие уже в апреле.

Так, продвинуться по карьерной лестнице есть шанс в апреле у Овнов. Они могут получить неплохую прибавку к зарплате, им будет везти с новыми проектами, а командировки будут удачными. Этот месяц принесет Овнам немало возможностей, но им предстоит проявить выдержку.

Повышение в апреле могут получить и Скорпионы. Им стоит последовать советам старших товарищей и коллег. Скорпионы смогут также расширить профессиональные контакты.

У Стрельцов в апреле появятся новые источники дохода. Скорее всего, это будет выгодная подработка, которая позволит «прокачать» свои профессиональные способности. Месяц в целом подарит большое количество возможностей для карьерного роста.

По мнению таролога, Козероги смогут поменять что-то в своей карьере к середине месяца. В это время им следует тщательно взвесить все за и против. Велика вероятность получения премии или повышения зарплаты.

Водолеи смогут продвинуться в бизнесе или получить щедрую прибавку к зарплате. В апреле Водолеи могут заключить выгодные и прибыльные сделки, сообщает Womanhit.ru.

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