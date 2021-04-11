Названы пять знаков зодиака, представители которых редко болеют

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Представители некоторых знаков зодиака наделены сильным иммунитетом и серьезно следят за своим здоровьем, из-за чего редко болеют. Астрологи перечислили представителей зодиакального круга, которых сложно заразить.

Ответственно к своему здоровью относят Рыбы. Они следят за своим питанием и регулярно ходят ко врачу. Однако иногда их чрезмерная внимательность к своему здоровью приводит к необоснованным переживаниям.

Близнецы не позволяют себе болеть из-за постоянной занятости. Представители данного знака зодиака не хотят лежать дома с температурой, когда можно искать приключения и заводить новые знакомства.

Девы обладают сильным иммунитетом. Они постоянно держат все под контролем и занимаются профилактикой заболеваний. Однако осторожность и перфекционизм Дев может сделать их настоящими ипохондриками.

У Тельцов с рождения крепкое здоровье, на которое они надеются во время любой болезни. Тельцы не любят обращаться ко врачам. Они считают, что заболевание пройдет само, что может привести к серьезным осложнениям, считают астрологи.

Непробиваемые Скорпионы обладают таким же крепким здоровьем, как и характером. Представителям данного знака зодиака нельзя впадать в депрессию или поддаваться хандре, иначе физическое здоровье начнет ухудшаться, пишет 5-tv.ru.

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