Сергей Собянин: 500 стартовых площадок подобрали для домов по программе реновации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для строительства домов по программе реновации в Москве подобрали 500 стартовых площадок. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы города, в настоящее время в Москве идет строительство и проектирование новых площадок. Мэр уточнил, что это позволит оперативно завершить первый этап программы реновации, после чего москвичи начнут переезжать в стартовые дома.

Сергей Собянин пояснил, что поиск стартовых площадок является сложным процессом, в котором должны принимать участие и жители районов.

— После того как мы провели голосование, по закону уже нельзя входить в программу реновации. Это либо через суд нужно проходить такую процедуру, либо по новому закону комплексного развития новых территорий, но он не апробирован на сегодняшний день, — пояснил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какой будет вторая волна реновации в Москве.

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