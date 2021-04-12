Политолог рассказал два сценария в случае войны на Украине

Фото: mvs.gov.ua

Польский политолог Мацей Вишневский назвал два сценария в случае войны на Украине.

Он считает, что вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет или к распаду государства, или к смене действующей власти. При этом политолог отметил, что новое украинское правительство при таком развитии событий будет сотрудничать с РФ.

Также Вишневский заявил в эфире телеканала «НТВ», что Киев в любом случае проиграет полномасштабную войну.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Песков заявил о провокациях со стороны Украины в Донбассе