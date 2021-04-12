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Еще 1221 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1221 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 1221 человек за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в понедельник, 12 марта.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 961 392. За минувшие сутки в городе выявили еще 1833 случая коронавируса, госпитализировали 810 человек. За 24 часа в городе от COVID-19 скончались 54 пациента. Всего в Москве зафиксировали 1 050 149 случаев коронавируса.

Еще 1221 человек вылечился от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 8320 случаев коронавируса.

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