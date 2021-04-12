Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о турпоездках в Турцию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об ограничении на туристические поездки из России в Турцию примут в оперативном штабе с учетом эпидемиологической обстановки. Соответствующее заявление пресс-секретарь сделал в понедельник, 12 апреля.

Песков переадресовал вопрос в правительство России.

— Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе, — приводит РИА Новости словам Пескова.

Напомним, авиасообщение с Турцией могут закрыть из-за приезда из страны большого числа пациентов с коронавирусом. Проблему планировали обсудить на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что продажи туров в Турцию снизились на 25 процентов.

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