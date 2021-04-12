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Начался прием заявок на конкурс «Педагог-психолог Москвы — 2021»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Начался прием заявок на конкурс «Педагог-психолог Москвы — 2021»

Виктория Родимкина

Город

В столице 12 апреля начался прием заявок на конкурс «Педагог-психолог Москвы — 2021». Заявки будут принимать до 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в понедельник.

— Подать заявку на участие в московском городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог Москвы — 2021» можно с 12 по 18 апреля, — говорится в сообщении.

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса. Они получат доступ в личный электронный кабинет, а также должны будут заполнить специальную анкету.

В пресс-службе пояснили, что соревнование пройдет в три этапа. Один из них включает написание авторского эссе.

Начальник отдела взаимодействия с образовательными организациями Городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова отметила, что конкурс позволяет выйти из зоны комфорта, поставить новую точку роста и достичь ее, сообщает ТАСС.

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