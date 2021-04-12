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Более 60 тысяч девятиклассников Москвы поучаствовали в тренировочном ОГЭ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Более 60 тысяч девятиклассников Москвы поучаствовали в тренировочном ОГЭ

Виктория Родимкина

Город

Более 60 тысяч девятиклассников в Москве поучаствовали в тренировочном экзамене по математике в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в понедельник, 12 апреля.

— В тренировочном экзамене приняли участие более 60 тысяч девятиклассников. Он прошел в форме Основного государственного экзамена 10 апреля, — отметили в сообщении.

Школьники писали тренировочные работы в 455 пунктах проведения экзамена на базе столичных школ. Целью таких мероприятий является отработка организационных и технологических процедур при внедрении новых технологий проведения ОГЭ.

Руководитель Регионального центра обработки информации Москвы (РЦОИ) Оксана Карклина отметила, что тренировочный экзамен прошел в рабочем режиме, задачи были выполнены в полном объеме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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