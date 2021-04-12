Сергей Левкин: Применение ТИМ поможет решить проблему с нехваткой кадров в строительстве

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Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Применение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве поможет решить проблему с нехваткой рабочей силы. Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках первой Всероссийской отраслевой конференции «Строительный навигатор — 2021».

По его словам, нужно создать тренд на максимальную механизацию всех строительных процессов для замены условно пяти рабочих на одного.

— Надо посчитать, какой у нас провал, и такую же задачу поставить ТИМ: один человек вместо трех, один человек вместо пяти. И поступательно к этому двигаться, — цитирует Левкина ТАСС.

Он отметил, что расширение функционала ТИМ повысит стоимость строительства. Первый жилой дом с использованием этой технологии появится на Судостроительной улице. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году в рамках программы реновации.

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