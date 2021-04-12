Власти Москвы сообщили о решении ситуации с долгостроем на Шаболовке

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Россия, Москва, улица Шаболовка, 35 Карта всех событий

Столичным властям удалось достичь договоренностей о передаче городу федерального объекта незавершенного строительства. Об этом заявил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 12 апреля.

— Строительство этого объекта началось в 1983 году, однако спустя четыре года работы были приостановлены на этапе монтажа каркаса 14-этажного здания. В 1992 году участок вместе с объектом незавершенного строительства был передан ВГТРК для переоборудования под телевизионный комплекс, — рассказал глава ведомства.

Из перечня долгостроя объект на улице Шаболовка, владение 35, исключат после его передачи в городскую собственность, определения функционального назначения и возобновления работ, отмечается на сайте информационного центра правительства Москвы.

Ранее сообщалось о том, что жителей более 220 домов переселят на востоке Москвы в рамках программы реновации.

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