Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Москвы сообщили о решении ситуации с долгостроем на Шаболовке
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Власти Москвы сообщили о решении ситуации с долгостроем на Шаболовке

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Шаболовка, 35 Карта всех событий

Столичным властям удалось достичь договоренностей о передаче городу федерального объекта незавершенного строительства. Об этом заявил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 12 апреля.

— Строительство этого объекта началось в 1983 году, однако спустя четыре года работы были приостановлены на этапе монтажа каркаса 14-этажного здания. В 1992 году участок вместе с объектом незавершенного строительства был передан ВГТРК для переоборудования под телевизионный комплекс, — рассказал глава ведомства.

Из перечня долгостроя объект на улице Шаболовка, владение 35, исключат после его передачи в городскую собственность, определения функционального назначения и возобновления работ, отмечается на сайте информационного центра правительства Москвы.

Ранее сообщалось о том, что жителей более 220 домов переселят на востоке Москвы в рамках программы реновации.

Читайте также: Сергей Левкин: Применение ТИМ поможет решить проблему с нехваткой кадров в строительстве

долгостройСергей Левкинстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в