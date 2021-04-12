Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Захарова ответила на слова Зеленского о роли Украины в полете Гагарина
Фото: МИД РФ

Захарова ответила на слова Зеленского о роли Украины в полете Гагарина

Иван Юминов

Внешняя политика

Полет Юрия Гагарина стал общим достижением, которое принадлежало всем республикам СССР. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в понедельник, 12 апреля.

— Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — все это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели, — рассказала дипломат.

Слова Захаровой прозвучали в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что без помощи его страны полет Гагарина был бы невозможен.

Главными достижениями современного Киева стали «неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой», рассказала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в Энгельсе.

Читайте также: Академик РАН рассказал, в чем состоит главная заслуга Юрия Гагарина

Юрий ГагаринМария ЗахароваВладимир Зеленский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в