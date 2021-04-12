Захарова ответила на слова Зеленского о роли Украины в полете Гагарина
Полет Юрия Гагарина стал общим достижением, которое принадлежало всем республикам СССР. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в понедельник, 12 апреля.
— Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — все это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели, — рассказала дипломат.
Слова Захаровой прозвучали в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что без помощи его страны полет Гагарина был бы невозможен.
Главными достижениями современного Киева стали «неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой», рассказала представитель МИД на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в Энгельсе.
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