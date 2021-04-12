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«Его найдут»: мать погибшего в Петербурге пожарного — о смерти сына
Фото: Предоставлено очевидцем

«Его найдут»: мать погибшего в Петербурге пожарного — о смерти сына

Ростислав Зубков

Никита Абрамов

Происшествия

Мать командира отделения 64-й пожарной части Ильи Белецкого, погибшего при пожаре в здании «Невской мануфактуры», отказывается верить, что ее сына больше нет в живых. Об этом Нелли Белецкая сказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Мне сейчас трудно говорить… Я стою вот сейчас здесь, рядышком (у места происшествия — прим. «ВМ») и надеюсь, что его найдут. Может быть, обгоревшего, но живого. Я молю бога, что его найдут, — призналась женщина, едва сдерживая слезы.

По предварительным данным, Илья Белецкий погиб, отправившись на разведку во время крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» в Петербурге. Двое коллег спасателя пострадали и были госпитализированы в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Ранее МЧС сообщило, что произошел пожар на фабрике «Невская мануфактура». С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, известно об обрушении кровли здания.

Кроме того, на сайте Следственного комитета РФ сообщается, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: «Апокалипсис и столбы пламени»: очевидцы рассказали о пожаре в здании «Невской мануфактуры»

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