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Мужчина пойдет под суд за убийство и разбой в Московской области
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Мужчина пойдет под суд за убийство и разбой в Московской области

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Орехово-Зуево Карта всех событий

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и разбое. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 21 декабря 2019 года в квартире дома в Орехово-Зуеве. Мужчина убил хозяйку квартиры, похитил имущество на общую сумму 88 тысяч рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой». Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Московский областной суд.

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