Нескольких человек ранили во время стрельбы в американской школе

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Неизвестный открыл стрельбу в понедельник, 12 апреля, в средней школе Остин-Ист-Магнит города Ноксвилл в Соединенных Штатах. Несколько человек, в том числе и офицер полиции, получили ранения.

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел на бейсбольном поле за школой — месте, где родители забирают своих детей.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются расследованием и просят граждан избегать этот район, передает ABC.

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