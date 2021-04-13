«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в матче со «Спартаком»

Фото: Twitter / Локомотив

В воскресенье, 11 апреля, футбольный клуб «Локомотив» на своем поле одержал победу над командой «Спартак» со счетом 2:0 в матче 25-го тура РПЛ. Ранее на Youtube-канале «красно-белых» опубликовали видео, на котором мужчина похожий на начальника команды Станислава Сухину выходит из судейской комнаты за час до начала игры. Поэтому «Локомотиву» могут засчитать техническое поражение.

В связи с нахождением Сухины в судейской комнате «Спартак» обратился в Российский футбольный союз (РФС).

— Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча, — заявил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Спартак» просит рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности. В случае признания действий Сухины неправомерными ему могут назначить штраф до 500 тысяч рублей и отстранить от футбольной деятельности, клубу «Локомотив» тоже может грозить штраф или будет присуждено техническое поражение, передает РИА Новости.

Во втором тайме игры главный арбитр встречи Кирилл Левников принял несколько неоднозначных решений. В частности на 53-й минуте мяч после удара полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса попал в находившегося в своей штрафной защитника «Локомотива» Пабло Кастро. По утверждению «красно-белых», соперник сыграл рукой, поэтому судья должен был назначить пенальти. Но он прибегнул к помощи VAR, после чего продолжил игру.

После матча Фетисов заявил, что клуб обратится в Российский футбольный союз из-за двух спорных судейских решений.

После этой победы «Локомотив» набрал 46 очков и остался на третьем месте таблицы. «Красно-белые» имеют в своем активе 47 набранных баллов и расположились на второй позиции в таблице.

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