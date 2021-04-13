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Гериатр объяснила, когда COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Гериатр объяснила, когда COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме

Юлия Курганова

Здоровье

Если пожилой человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы внимательно контролируются, то риски протекания коронавируса в тяжелой форме уменьшаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть недостатки в лечении заболевания. Об этом рассказала главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

— Недавно опубликовали новые данные и оказалось, что пожилые пациенты, кто заболел COVID-19, имели самое тяжелое течение и самые неблагоприятные исходы, если они имели неконтролируемую артериальную гипертонию. То есть если в момент заболевания не принимали лекарства от повышенного давления, то имели самые тяжелые исходы, — сообщила она.

Специалист отметила, что для пожилого человека, который зачастую имеет несколько заболеваний, важно постоянно находиться на контроле у врачей. Поэтому при любом появившемся симптоме или изменении состояния здоровья следует обращаться к лечащему доктору.

Гериатр подчеркнула, что пожилым людям необходимо выполнять все рекомендации медиков, особенно пациентам с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, передает РИА Новости.

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