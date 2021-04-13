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Путевые стены обновят на пяти станциях московского метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Путевые стены обновят на пяти станциях московского метро

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Фестивальная улица, 2Гс1Карта всех событий

В столице специалисты обновят путевые стены на пяти станциях метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 13 апреля.

Так, ремонтные работы пройдут на станциях «Речной вокзал», «Водный стадион», «Новые Черемушки», «Молодежная» и «Волгоградский проспект».

Керамическая плитка будет заменена на более долговечный материал, станции после благоустройства станут светлее и красивее. Все работы будут выполняться ночью, станции будут работать в стандартном режиме.

В рамках ремонтных работ специалисты снимут старую плитку, обновят инженерные коммуникации, спрятанные за стенами, затем сделают новую облицовку, добавили в дептрансе.

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