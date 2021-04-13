Столичных водителей призвали сменить зимнюю резину на летнюю

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московским водителям уже можно сменить зимнюю резину на летнюю, так как в столице установилась теплая погода — температура не опускается до нуля даже ночью. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 13 апреля.

— Лучше не затягивайте — зимние шины плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и увеличивают тормозной путь, — отметили в сообщении.

В дептрансе добавили, что весной зимние шины сильнее изнашиваются, из-за них расходуется больше топлива.

Ранее автоэксперты назвали условия смены зимней резины на летнюю.

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