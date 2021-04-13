График движения электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные дни апреля

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Расписание пригородных поездов на Киевском направлении МЖД изменится 17–18, а также 24–25 апреля. Это произойдет из-за реконструкции станции Толстопальцево, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Московской железной дороги.

Чтобы сохранить интенсивность движения по будням, «технологические окна» назначены преимущественно в выходные дни — с 22:55 до 9:55. Во время работ на Толстопальцево организуют реверсивное движение по одному пути. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Кроме того, некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам, другие — выйдут из графика.

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов пассажиры могут на вокзалах, остановочных пунктах и сайте ОАО «РЖД».

По данным пресс-службы МЖД, на Толстопальцево уже возвели подземный вестибюль площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Каждый из его трех входов оснащен лифтом и двумя эскалаторами.

Ранее сообщалось, что путевые стены обновят на пяти станциях московского метро.

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