Ушел из жизни солист группы «Песняры» Леонид Борткевич

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Во вторник, 13 апреля, в Минске умер белорусский музыкант, выступавший в группе «Песняры», Леонид Борткевич. Об этом сообщили на странице группы в Facebook.

— Сегодня в Минске скончался один из легендарных «Песняров» Леонид Борткевич. Светлая память артисту, — говорится в сообщении.

Леониду Борткевичу был 71 год. Он родился 25 мая 1949 года в Минске. Борткевич был солистом «Песняров» с 1970 по 1980 год, а также с 1999 по 2003 год. В августе 2003 года он взял на себя руководство уже собственным ансамблем «Песняры».

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