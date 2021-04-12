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Умерла актриса из фильма «Бриллиантовая рука» Серафима Холина
Фото: kinopoisk.ru

Умерла актриса из фильма «Бриллиантовая рука» Серафима Холина

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, проспект Вернадского, 119 Карта всех событий

В Москве умерла актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука». Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», Холину нашла мертвой в квартире на проспекте Вернадского ее дочь Людмила. Актрисе было 97 лет.

Серафима Холина родилась 29 августа 1923 года в Москве. В 1942-44 года она работала токарем. В 1944 году Холина поступила на актерский факультет ВГИКа, который окончила в 1949. В институте она познакомилась со своим будущим мужем, актером Олегом Голубицким. После окончания института кинематографии Холина работала на «Мосфильме» и в «Театре-студии киноактера». Актриса дебютировала в кино в 1950 году эпизодической ролью в фильме «Кавалер Золотой Звезды». Запомнилась Холина зрителям благодаря небольшой роли в фильме «Бриллиантовая рука», в котором она сыграла ведущую модного показа. Произнесенная ее героиней реплика «Брюки превращаются в элегантные шорты!» стала крылатой фразой. Серафиме Холина Холина выступала и на театральной сцене, а также была актрисой озвучки, ее голосом говорили персонажи Софи Лорен.

Актриса была замужем за актером Олегом Голубицким. В 1995 году она овдовела. Последнее интервью прессе Серафима Холина дала в 2013 году, а в 2020 году дочь актрисы рассказывала журналистам, что здоровье матери пошатнулось. По словам ее дочери, ее мама страдала от болезни Альцгеймера, практически ничего не видела и не бывала на улице.

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