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Участница скандальной съемки в Дубае заявила, что их вынудили позировать на балконе
Фото: Pexels

Участница скандальной съемки в Дубае заявила, что их вынудили позировать на балконе

Юлия Павлушова

В мире

Участница нашумевшей «голой» фотосессии в Дубае, 23-летняя Ирина Сотуленко, заявила, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу, утверждает девушка. Она раскритиковала действия организатора фотосессии — проживающего в США украинца Виталия Гречина, который позволил пикантным снимкам попасть в Сеть.

Ирина Сотуленко рассказала, что пыталась улететь домой, на Украину. Однако власти ОАЭ задержали ее. Возлюбленный модели выразил озабоченность по поводу судьбы девушки. Он утверждает, что связи с ней и другими участницами съемки нет.

— Они вытолкнули их на балкон. Девочки начали возмущаться, спрашивать, зачем они туда идут. Они сказали: «Это мусульманская страна, из-за этого у нас у всех будут проблемы». Но им сказали: «Не забывайте, кто за это платит. Пожалуйста, идите на балкон», — цитирует Daily Star бойфренда Ирины.

Ранее сообщалось, что из ОАЭ депортировали одиннадцать из двенадцати украинок, которых задержали в Дубае за обнаженную съемку.

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