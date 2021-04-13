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Въезд в Израиль откроют для вакцинированных туристов с 23 мая
Фото: Скриншот видео

Въезд в Израиль откроют для вакцинированных туристов с 23 мая

Анастасия Волоснова

В мире

Израиль планирует открыть въезд в страну для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса с 23 мая. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и туризма еврейского государства.

Уточняется, что решение приняли министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн во вторник, 13 апреля. Политики одобрили программу приема и въезда привитых туристов из государств, которые находятся в группе риска.

Въезд в Израиль откроют с 23 мая 2021 года для групп иностранных туристов, которые вакцинировались от коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее стала известна дата открытия туристического сезона в Италии.

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