Эксперты поддержали предложение Дмитрия Певцова об отмене пенсионной реформы

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Эксперты поддержали предложение народного артиста Российской Федерации Дмитрия Певцова об отмене пенсионной реформы. Согласно результатам социологических опросов, среди претензий населения пенсионная реформа стоит на первом месте.

По данным Росстата, около 13 миллионов граждан в ближайшие годы окажутся вне системы пенсионного обеспечения. Не менее 60 процентов предпенсионеров рискуют стать безработными. По заявлениям Министерства труда РФ, для этой категории населения разработаны программы поддержки и профессиональной переподготовки. Член президиума Совета ветеранов ВДВ России Анатолий Буй считает это фикцией. В списке профессий для переобучения предпенсионеров в Центре занятости в Москве он обнаружил такие, как бульдозерист, водитель погрузчика, кладовщик, блогер, дизайнер веб-сайта и машинист экскаватора.

— Для среднестатистического мужчины в возрасте за 60 даже должность кладовщика довольно проблемна, если работать придется на холодном складе либо с необходимостью носить тяжести. Все-таки здоровьем предпенсионеры не отличаются, — заявил Буй.

Министр экономики России в 1992–1993 годах Андрей Нечаев согласен с позицией Певцова по пенсионной реформе. Он выразил мнение, что ситуация зашла в тупик. По словам Нечаева, солидарная пенсионная система уже неработоспособна.

— К 2030 году, по некоторым оценкам, соотношение работающих и неработающих будет один к одному. Нет прироста трудовых ресурсов, поток мигрантов тоже сократился, в основном это люди неквалифицированные, — отметил Нечаев.

Нечаев выразил мнение, что через десять лет солидарная система рухнет. В связи с этим правительству важно поднимать вопрос бюджетных приоритетов.

Ранее Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу в России и вернуть возраст выхода на пенсию для граждан в 55 и 60 лет. По данным Росстата, до пенсии на сегодняшний день не доживают около десяти процентов женщин и 30 процентов мужчин. Всемирный банк провел исследование, которое показало, что в стране 43 процента мужчин не доживает до 65 лет. Певцов заявил, что большинство россиян не может пожить в свое удовольствие и уделить внимание своим внукам.

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