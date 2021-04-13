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Эксперт объяснил, почему отключение MasterCard и Visa не напугает россиян
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Эксперт объяснил, почему отключение MasterCard и Visa не напугает россиян

Елена Фролова

Экономика

Россия имеет альтернативы международным платежным системам на случай и отключения. Проблемы могут возникать только во время поездок за границу. Об этом заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

При этом эксперт отметил, что данный вариант развития событий вряд ли сбудется.

— Альтернатива есть. Например, разработана Система быстрых платежей, которую можно использовать для различных платежных нужд внутри страны, — пояснил Шабанов.

По его мнению, данная система уже проверена в работе, она хорошо функционирует. Эксперт также подчеркнул, что пока разговоры идут лишь о возможности отключения международной системы оплаты, а не о самом отключении. При малой вероятности того, что это все-таки произойдет, России есть, на что переходить, пояснил Шабанов.

Он также добавил, что MasterCard и Visa являются частными компаниями, отмечает телеканал 360. Если наихудший вариант начнется воплощаться в жизнь, то их руководство найдет возможности договориться с властями России.

Читайте также: Кремль не исключил появления ограничений на использование Visa и MasterCard в РФ

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