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Оправданного по делу о стрельбе на фабрике «Меньшевик» требуют заключить под стражу
Фото: СК РФ

Оправданного по делу о стрельбе на фабрике «Меньшевик» требуют заключить под стражу

Юлия Павлушова

Происшествия

Материалы ходатайства следователя о заключении под стражу бывшего генерального директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова поступили в адрес Пресненского районного суда Москвы. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь ведомства.

Обвинение требует задержать Илью Аверьянова на срок до 12 июня.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Илья Аверьянов, вновь задержан. По данным источника «ВМ» экс-директора обвиняют в том же преступлении, что и три года назад. Однако теперь мужчине может грозить пожизненный срок. Напомним, Аверьянову вменялись убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В январе 2020 года коллегия присяжных в ходе заседания Московского городского суда признала его невиновным.

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