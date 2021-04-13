Не сообщивших о COVID-тесте по приезду в РФ москвичей оштрафовали на 14,4 миллиона рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Суд оштрафовал жителей столицы, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты тестов на коронавирусную инфекцию на единый портал, на общую сумму более 14 миллионов рублей. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Протоколы об административных правонарушениях выписаны в отношении 2237 человек. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1167 гражданамприсуждены штрафы на сумму 14 422 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

Нарушителям грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если эти нарушения повлекут причинение вреда здоровью других людей, то размер наказания составит от 150 до 300 тысяч рублей.

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