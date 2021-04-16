Уголовное дело возбудили против благотворительной организации в Белоруссии

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Против белорусской благотворительной организации возбудили уголовное дело по факту финансирования протестов. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре.

Уточняется, что организация находится в Пинске. Уголовное дело в отношении организации возбудила Пинская межрайонная прокуратура.

— Через благотворительное учреждение его руководитель выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, соответствующая деятельность стала грубым нарушением законодательства. Действия нанесли ущерб государственным и общественным интересам, сообщает ТАСС.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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