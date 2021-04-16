«Белавиа» возобновит рейсы из Минска в московский аэропорт «Жуковский» с 24 апреля

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

С 24 апреля белорусская «Белавиа» возобновит полеты из Минска в московский аэропорт «Жуковский» и обратно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на странице авиакомпании в Facebook.

Самолет будет вылетать из Минска в 18:05 по московскому времени раз в неделю по субботам. Судно будет прибывать в Москву в 20:05 по московскому времени.

В авиакомпании напомнили, что 30 сентября 2020 года были возобновлены перелеты из Минска в московский аэропорт «Домодедово». Рейсы из Минска в московский аэропорт «Жуковский» и обратно начнут работать с 24 апреля 2021 года, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно о планах по восстановлению сообщения Сочи — Минск.

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