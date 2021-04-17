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Агентство Fitch назвало суверенный рейтинг России «устойчивым» к новым санкциям США
Фото: Pixabay

Агентство Fitch назвало суверенный рейтинг России «устойчивым» к новым санкциям США

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Уточняется, что в суверенный рейтинг России уже заложены риски антироссийских санкций при администрации президента США Джо Байдена.

— Рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом устойчив к новым введенным санкциям США. Санкции соотносятся с нашим мнением о том, что санкционные риски останутся высокими при администрации Байдена, — подчеркнули эксперты.

Аналитики считают, что санкции не помешают России развивать экономическую и финансовую сферы. Кроме того, меры не помешают обслуживанию долга. Несмотря на санкции, в России устойчив низкий уровень дефицита бюджета и стабильный финансовый сектор, отметили эксперты.

Однако меры США могут повлиять на отношения с инвесторами и на финансово-экономическую политику властей, поэтому санкции являются главным риском для суверенного рейтинга России, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Вечером в пятницу, 16 апреля, МИД России опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций. Также объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, десяти американским дипломатам предложено покинуть РФ.

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