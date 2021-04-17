Лукашенко анонсировал одно из самых принципиальных решений за 25 лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время озвучит «одно из своих самых принципиальных решений» с начала своего президентства. Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого» в субботу, 17 апреля.
Глава государства подчеркнул, что в ближайшие дни расскажет о важном решении, которое он принял.
— В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно, — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии не уточнил, в какой сфере было принято решение и в каком формате его будут реализовывать.
По словам президента, у противников ничего не получится, даже если его не будет. Контекст заявления Лукашенко также не был указан.
Ранее Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время.
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