Лукашенко анонсировал одно из самых принципиальных решений за 25 лет

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время озвучит «одно из своих самых принципиальных решений» с начала своего президентства. Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого» в субботу, 17 апреля.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие дни расскажет о важном решении, которое он принял.

— В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно, — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии не уточнил, в какой сфере было принято решение и в каком формате его будут реализовывать.

По словам президента, у противников ничего не получится, даже если его не будет. Контекст заявления Лукашенко также не был указан.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время.

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