Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лукашенко анонсировал одно из самых принципиальных решений за 25 лет
Фото: president.gov.by

Лукашенко анонсировал одно из самых принципиальных решений за 25 лет

Анастасия Волоснова

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время озвучит «одно из своих самых принципиальных решений» с начала своего президентства. Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого» в субботу, 17 апреля.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие дни расскажет о важном решении, которое он принял.

— В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно, — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии не уточнил, в какой сфере было принято решение и в каком формате его будут реализовывать.

По словам президента, у противников ничего не получится, даже если его не будет. Контекст заявления Лукашенко также не был указан.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время.

Читайте также: Уголовное дело возбудили против благотворительной организации в Белоруссии

БелоруссияАлександр Лукашенкопрезидент
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Все мнения
О проекте
Читайте нас в