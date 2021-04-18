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За последние сутки в России выявлено 8632 случая COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявлено 8632 случая COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

За последние 24 часа в России выявили 8632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 18 апреля.

Отмечается, что клинических проявлений болезни не имели 12,7 процента людей. Полностью выздоровел 7391 гражданин, скончались — 389.

За последние сутки в России выявлено 8632 случая COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Наибольшее число новых случаев отмечается в Москве — 2252. Санкт-Петербург находится на втором месте с 695 случаями, тройку замыкает Московская область — 591 случай коронавируса.

За период пандемии в стране выявлен 4 702 101 случай COVID-19. Скончались 105 582 человека, выздоровели — 4 326 780.

За последние сутки в России выявлено 8632 случая COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее стало известно о том, что более 140 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире с начала пандемии.

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