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Главархив Москвы возобновит показы киноклуба «Архикино» с 21 апреля
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Главархив Москвы возобновит показы киноклуба «Архикино» с 21 апреля

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 80к2Карта всех событий

Киноклуб «Архикино» вновь начнет принимать посетителей с 21 апреля. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Главархива.

Сообщается, что одним из первых после возобновления работы киноклуба будет показан документальный фильм «Космос, как послушание».

— Киноклуб «Архикино» возобновляет показы документальных фильмов. Уже в среду, 21 апреля, состоится показ фильма режиссеров Ларисы Смирновой и Сергея Свергуна «Космос, как послушание» и фильма Светланы Насенковой «Повести о настоящем Фиссоне», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что бесплатные показы пройдут 21 апреля в одном из залов Центра культуры и искусства «Меридиан». Для посещения необходимо заранее зарегистрироваться.

Также добавляется, что в киноклубе будут приняты все необходимые санитарные меры для приема гостей: в залах будет проведена дезинфекция, а рассадка будет осуществляется через одного человека. Тем не менее зрителям необходимо будет носить маску и перчатки во время показа.

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документальное киноГлавархив Москвы
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