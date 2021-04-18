Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 99 процентов пассажиров столичного метро носят маски
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Около 99 процентов пассажиров столичного метро носят маски

Илья Ашуров

Город

В московском метро 99 процентов пассажиров соблюдают масочный режим, а перчатки носят 67 процентов. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, большая часть пассажиров столичной подземки соблюдают предписанные эпидемиологические нормы. Кроме того, регулярно проводятся рейды для проверки наличия у пассажиров масок и перчаток.

— Около 1,8 тысячи работников транспортного комплекса ежедневно информируют пассажиров о необходимости носить маски и перчатки, а также контролируют соблюдение требований, — приводит слова Султанова РИАМО.

В вопросе ношения масок и перчаток наблюдается положительная динамика. Султанов отметил, что летом маски в метро носили 82 процента пассажиров (сейчас 99 процентов), перчатки — 36 процентов (сейчас 67 процентов).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Столичные врачи вылечили за сутки 1237 человек с коронавирусом

Метромаска
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в