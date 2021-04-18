Около 99 процентов пассажиров столичного метро носят маски

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В московском метро 99 процентов пассажиров соблюдают масочный режим, а перчатки носят 67 процентов. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, большая часть пассажиров столичной подземки соблюдают предписанные эпидемиологические нормы. Кроме того, регулярно проводятся рейды для проверки наличия у пассажиров масок и перчаток.

— Около 1,8 тысячи работников транспортного комплекса ежедневно информируют пассажиров о необходимости носить маски и перчатки, а также контролируют соблюдение требований, — приводит слова Султанова РИАМО.

В вопросе ношения масок и перчаток наблюдается положительная динамика. Султанов отметил, что летом маски в метро носили 82 процента пассажиров (сейчас 99 процентов), перчатки — 36 процентов (сейчас 67 процентов).

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