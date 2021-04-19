Вильфанд рассказал, где в России ожидается снег

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В ночь на среду, 21 апреля, в России может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков, в том числе в форме снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, из-за приближения циклона и холодного северо-восточного ветра в центре Европейской России наступит ощутимое похолодание, при этом небольшие осадки будут идти практически постоянно.

К середине недели похолодает на десять градусов относительно показателя предыдущей недели. При этом жителей центра Европейской России ждет и перепад атмосферного давления.

Однако уже в четверг, 22 апреля, ожидается потепление, температура повысится до 13–18 градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, введенный из-за сильного ветра, продлен до вторника, 20 апреля. Синоптики предупреждают о ветре со скоростью до 15–17 метров в секунду.

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